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В Азербайджане на главу муниципалитета завели уголовное дело

В Азербайджане на главу муниципалитета завели уголовное дело В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия
Происшествия
9 февраля 2021 г. 13:14
В Азербайджане на главу муниципалитета завели уголовное дело

Органы прокуратуры Азербайджана продолжают вести борьбу со случаями злоупотребления должностными лицами своими полномочиями и совершения правонарушений, бросающих тень на осуществляемые в Азербайджане реформы.

Как сообщили Report в прокуратуре Нефтчалинского района, на основании поступивших обращений о незаконных действиях председателя муниципалитета Хол Гарабуджаг Нефтчалинского района Гисмета Гафарова в районной прокуратуре было проведено разбирательство, в ходе которых были выявлены обоснованные подозрения в том, что Гисмет Гафаров, воспользовавшись служебным положением, присвоил финансовые средства муниципалитета в размере 7 тыс. 650 манатов, потратив их на личные нужды.

По факту в прокуратуре Нефтчалинского района возбуждено уголовное дело по статье 179.2.3 (присвоение и растрата с использованием служебного положения) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности остальных виновных по уголовному делу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bələdiyyə sədrinə cinayət işi açılıb

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