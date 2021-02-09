В Азербайджане на главу муниципалитета завели уголовное дело

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия

Органы прокуратуры Азербайджана продолжают вести борьбу со случаями злоупотребления должностными лицами своими полномочиями и совершения правонарушений, бросающих тень на осуществляемые в Азербайджане реформы.

Как сообщили Report в прокуратуре Нефтчалинского района, на основании поступивших обращений о незаконных действиях председателя муниципалитета Хол Гарабуджаг Нефтчалинского района Гисмета Гафарова в районной прокуратуре было проведено разбирательство, в ходе которых были выявлены обоснованные подозрения в том, что Гисмет Гафаров, воспользовавшись служебным положением, присвоил финансовые средства муниципалитета в размере 7 тыс. 650 манатов, потратив их на личные нужды.

По факту в прокуратуре Нефтчалинского района возбуждено уголовное дело по статье 179.2.3 (присвоение и растрата с использованием служебного положения) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности остальных виновных по уголовному делу.