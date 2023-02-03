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В Азербайджане на экс-декана вуза заведено уголовное дело за взяточничество

В Азербайджане на экс-декана вуза заведено уголовное дело за взяточничество В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия декана Азербайджанского государственного аграрного университета Фамиля Насибова.
Происшествия
3 февраля 2023 г. 12:21
В Азербайджане на экс-декана вуза заведено уголовное дело за взяточничество

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия декана Азербайджанского государственного аграрного университета Фамиля Насибова.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Ф.Насибов в обмен на взятку создавал условия для того, чтобы некоторые студенты, не посещая занятия, получали удовлетворительные оценки.

При обыске в кабинете декана были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (повторное получение взятки) УК АР, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с отстранением от должности.

Следственные мероприятия продолжаются.

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