В Азербайджане на дорогах минувшим днем погибли 4 человека

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных органами внутренних дел c 27 по 28 марта.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, органами внутренних дел республики было зарегистрировано 83 преступления, 16 из которых раскрыты по "горячим следам". Раскрыто 15 ранее не завершенных дел.

31 человек, находившийся в розыске, задержан и передан по назначению.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 4 человека, пострадали 3 человека. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 8 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 32 лица, подозреваемые в совершении преступлений.