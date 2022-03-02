В Азербайджане на должностных лиц двух компаний завели уголовное дело

В Азербайджане заведено уголовное дело на должностных лиц двух компаний.

В Азербайджане заведено уголовное дело на должностных лиц двух компаний.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, были рассмотрены обращения граждан в связи с нарушением трудовых прав, а также информация, поступившая из Госслужбы трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты.

В результате разбирательства, проведенного в Управлении по производству вне уголовного преследования Генпрокуратуры, были выявлены случаи серьезного нарушения трудовых прав большого числа работников компаниями "SRS Group" (производство пищевой продукции) в Ясамальском районе Баку и ООО "D.Fruits Kəndli Təsərrüfatı" (сбор фруктов) в Губинском районе.

По факту заведены уголовные дела по статьям 162-1.1 (нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР, дела переданы в Ясамальскую районную прокуратуру и прокуратуру Губинского района для проведения расследования.

В то же время начатые в связи с выявленными административными правонарушениями производства по делам направлены в соответствующие районные суды на рассмотрение.