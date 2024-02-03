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В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 8 млн манатов

В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 8 млн манатов В прошлом месяце в Азербайджане из незаконного оборота изъято 212 кг наркотических средств и более 12 тысяч психотропных таблеток на сумму 8 млн манатов.
Происшествия
3 февраля 2024 г. 12:36
В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 8 млн манатов

В прошлом месяце в Азербайджане из незаконного оборота изъято 212 кг наркотических средств и более 12 тысяч психотропных таблеток на сумму 8 млн манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В январе текущего года сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели более 50 операций в столице и регионах, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков.

"В результате выявлены и привлечены к уголовной ответственности пять ОПГ, состоящих из 55 человек. На "черном" рынке изъято 212 кг наркотических средств (героин, опиум, марихуана, метамфетамин), а также 12 791 таблетка психотропного состава, включая метадон, трамадол и лирику, на сумму в 8 млн манатов.

Продолжаются операции по задержанию других членов наркосети", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "qara bazar"da dəyəri 8 milyon manat olan narkotik ələ keçirilib, 5 mütəşəkkil dəstə ifşa olunub

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