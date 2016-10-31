В Азербайджане мужчины чаще разводятся в возрасте 30-34, а женщины - 25-29 лет

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в прошлом году в возрасте 18 лет развелся 1 мужчина и 36 женщин.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно информации, в Азербайджане мужчины чаще разводятся в возрасте 30-34 (2366 человек), а женщины - в возрасте 25-29 лет (2836 человек). Больше всего разводов отмечается в первые 5 лет брака. Так, 1635 мужчин в возрасте 25-29 лет развелись в первые 5 лет брака. Среди женщин разводы в первые 5 лет брака были зарегистрированы в возрастной категории 20-24 лет (1675 человек).

В прошлом году до 18 лет развелся один мужчина и трое женщин. В 19 лет - 10 мужчин и 140 женщин, в возрасте 20-24 лет - 587 мужчин и 2037 женщин, в возрасте 25-29 лет - 2262 мужчин, в возрасте 30-34 лет - 2159 женщин, в возрасте 35-39 лет - 1699 мужчин и 1391 женщина, в возрасте 40-44 лет - 1103 мужчин и 904 женщин, в возрасте 45-49 лет - 921 мужчина и 743 женщин, в возрасте 50-54 лет - 689 мужчин и 469 женщин, в возрасте 55-59 лет - 402 мужчин и 283 женщины, в возрасте 60 лет и старше - 327 мужчин и 167 женщин.

В целом, в прошлом году по стране было зарегистрировано 12764 разводов.