В Азербайджане мужчина задержан за автохулиганство

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана прокомментировало видеоролик, распространенный в СМИ и соцсетях. На видеоролике видно, как неизвестный грубо нарушает правила дорожного движения за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" в Ясамальском районе, вокруг дома торжеств "Акчичяйим".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ясамальского районного отделения полиции выявлено, что автохулиганство, запечатленное на видеоролике, совершено жителем г.Баку 21-летним Азим Азимовым на принадлежащем ему автомобиле марки "ВАЗ-2107". А.Азимов задержан и передан следствию. По постановлению Ясамальского районного суда нарушитель приговорен к 15 суткам административного ареста и лишению водительских прав сроком на 1 год.