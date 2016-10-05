В Азербайджане мужчина убил свою жену, а затем устроил ей поминки

Сальян. 5 октября. REPORT.AZ/ Выяснилось, что умершая в Сальянском районе женщина, на самом деле была убита.

Об этом региональному бюро Report сообщили в районной прокуратуре.

Согласно информации, недавно скончалась Гюльшан Фейзиева (1991 г.р.). Ее муж Мамедага Гулиев (1983 г.р.) заявил, что его жена умерла от болезни. Г.Фейзиева была похоронена, состоялись поминки.

Однако сотрудники районной прокуратуры установили, что это убийство.

Выяснилось, что брат Мамедаги Гулиева - Заур Гулиев видел Г.Фейзиеву с Нурланом Ханкишиевым. З.Ханкишиев ударил ножом Н.Ханкишиева.

После этого он позвонил своему брату М.Гулиеву, который работал в Баку, и рассказал об измене его жены. М.Гулиев вернулся в Сальян, поспорил со своей женой и задушил ее подушкой. Однако всем сказал, что она умерла от болезни.

По факту убийства проводится расследование в районной прокуратуре.