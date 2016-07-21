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    В Азербайджане мужчина скончался при посещении святилища

    Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось

    Исмаиллы. 21 июля. REPORT.AZ/ Житель Гейчая скончался при посещении святилища Бабадаг в Исмаиллинском районе.  

    Как сообщает ширванское бюро Report, 40-летний житель гейчайского села Гарамарьям Адиль Гадир оглу Гасанов вместе с членами семьи отправился в расположенное в высокогорной местности святилище Бабадаг.

    Здесь внезапно состояние А.Гасанова ухудшилось и его доставили в Исмаиллинскую районную центральную больницу. 

    Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь мужчины не удалось. 

    Как сообщили из больницы, причиной смерти А.Гасанова стал сердечный приступ. 

    Мужчину похоронили на кладбище в родном селе. 

    По факту ведется расследование.

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