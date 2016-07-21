В Азербайджане мужчина скончался при посещении святилища

Исмаиллы. 21 июля. REPORT.AZ/ Житель Гейчая скончался при посещении святилища Бабадаг в Исмаиллинском районе.

Как сообщает ширванское бюро Report, 40-летний житель гейчайского села Гарамарьям Адиль Гадир оглу Гасанов вместе с членами семьи отправился в расположенное в высокогорной местности святилище Бабадаг.

Здесь внезапно состояние А.Гасанова ухудшилось и его доставили в Исмаиллинскую районную центральную больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь мужчины не удалось.

Как сообщили из больницы, причиной смерти А.Гасанова стал сердечный приступ.

Мужчину похоронили на кладбище в родном селе.

По факту ведется расследование.