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    ​В Азербайджане муж застрелил жену, а затем себя

    По данному факту ведется расследование

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе муж застрелил жену. Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Уладжалы Сабирабадского района.

    Так, Азад Алышов, 1969 года рождения, застрелил из охотничьего ружья свою жену - Садагат Алышову, 1983 года рождения. Затем А.Алышов из этого же ружья нанес себе ранение.

    Оба раненых в тяжелом состоянии доставлены в районную больницу.

    Сабирабадская районная прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту, ведется расследование.

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