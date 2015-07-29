​В Азербайджане муж застрелил жену, а затем себя

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе муж застрелил жену. Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Уладжалы Сабирабадского района.

Так, Азад Алышов, 1969 года рождения, застрелил из охотничьего ружья свою жену - Садагат Алышову, 1983 года рождения. Затем А.Алышов из этого же ружья нанес себе ранение.

Оба раненых в тяжелом состоянии доставлены в районную больницу.

Сабирабадская районная прокуратура возбудила уголовное дело по данному факту, ведется расследование.