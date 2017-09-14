В Азербайджане муж убил жену на глазах у ребенка - ПОДРОБНОСТИ

Дашкесан. 14 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны детали убийства в Дашкесанском селе Баян.

Как сообщает западное бюро Report, житель района Рамиль Рафик оглу Гасанов 1984 г.р. убил на глазах 8-летнего ребенка супругу Кенуль Хафиз гызы Азизову 1990 г.р.

По информации, до случившегося К. Азизова вместе со своим 8-летним ребенок-второклассником уехала к матери в село Баян. Затем туда приехал и Р. Гасанов. Супруги поспорили, и на почве конфликта мужчина на глазах у свекрови и ребенка задушил жену.

Как сообщили местному бюро Report жители села, в этот день в селе проходила свадьба родственника К. Азизовой. "Рамиль не разрешил жене идти на свадьбу. Спор между супругами произошел именно по этой причине. Их семью знали в селе как тихую и культурную. Отец Рамиля известен в районе как хороший мастер по ремонту автомобилей. Сам Рамиль также тихий человек. Кенуль тоже была положительной. Мы слышали, что все произошло на почве ревности", - заявили местные жители.

После случившегося Р. Гасанов добровольно сдался полиции.

Отметим, что Р. Гасанов занимался пассажирской перевозкой на личном автомобиле в направлении Дашкесан-Баку.

По факту в Дашкесанской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.