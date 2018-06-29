В Азербайджане муж убил в суде собиравшуюся разводиться с ним жену

Мингячевир. 29 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Мингячевирском горсуде муж убил жену, собиравшуюся разводиться с ним.

Как сообщает местное бюро Report, убитая женщина - Тарана Фармаил гызы Набиева 1977 г.р.

Супруг набросился на пришедшую в суд для развода женщину, и нанес ей удары ножом в горло. Т.Набиева скончалась по дороге в больницу.

Отметим, что у нее остался один ребенок.

По факту в Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.