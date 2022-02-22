В Азербайджане могут оштрафовать известный университет

В Азербайджане на университет составлен административный протокол.

В Азербайджане на университет составлен административный протокол.

Как сообщает Report, на Университет Хазар соответствующим органом составлен административный протокол по статье 192.1 (нарушение трудового законодательства) Кодекса об административных проступках АР.

Протокол для рассмотрения направлен в Низаминский районный суд Баку.

Дело передано в производство судьи Рауфа Ахмедова. Время судебного заседания пока неизвестно.

За данное правонарушение физические лица штрафуются в размере от 1000 до 2000 манатов, должностные лица - от 3000 до 5000 манатов, юридические лица - от 20 000 до 25 000 манатов.