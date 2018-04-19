В Азербайджане минувшим днем задержаны 34 разыскиваемых должника

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, минувшим днем было зарегистрировано 129 преступлений, 26 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 18 преступлений, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 49 человек, находившихся в розыске, в том числе 2 за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 34 должника.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 12 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 16 фактов, связанных с оборотом наркотических средств, 1 факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 30 подозреваемых в совершении преступлений.