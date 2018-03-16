В Азербайджане минувшим днем задержаны 23 находящихся в розыске лица

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел преступлений и происшествий с 15 по 16 марта.
Как сообщает Report, органами внутренних дел республики было зарегистрировано 91 преступление, 14 из которых раскрыты по "горячим следам".
Были раскрыты 8 ранее не завершенных дел. 23 находившихся в розыске лица были задержаны и переданы по назначению.
На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 2, пострадали 4 человека.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.
Задержаны 20 лиц, подозреваемых в совершении преступления.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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