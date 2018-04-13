В Азербайджане минувшим днем задержаны 15 находившихся в розыске должников

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика преступлений и происшествий, зарегистрированных минувшим днем органами внутренних дел республики.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, минувшим днем было зарегистрировано 100 преступлений, 15 из которых раскрыты по "горячим следам".

Раскрыто 7 преступлений, совершенных в предыдущие периоды. Задержаны и переданы по назначению 23 человека, находившихся в розыске, в том числе 1 за уклонение от исполнения гражданско-правовых обязательств и 15 должников.

На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человека погибли и 2 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 5 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

Задержаны 17 подозреваемых в совершении преступлений.