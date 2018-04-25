В Азербайджане минувшим днем в ДТП погибли 3 человека

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы статистические данные о преступлениях и событиях, зарегистрированных в стране органами внутренних дел с 24 по 25 апреля.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, за день органами внутренних дел было зафиксировано 103 факта преступлений, 24 из них были раскрыты по "горячим следам".

Раскрыты совершенные ранее 6 преступлений, задержаны и переданы по назначению 24 лица, находящихся в розыске.

Кроме того, на автомобильных дорогах республики произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате 3 человека погибли, 2 пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 12 фактов, связанных с наркотиками, 2 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 28 человек.