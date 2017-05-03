 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане министерство подало против компании иск на 3 миллиона долларов

    Дело рассмотрят в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью AzİnTelekom министерства связи и высоких технологий (нынешнее министерство транспорта, связи и высоких технологий) подало в суд на компанию Strategic Link Communications İnc.

    Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 Общество выдвинуло иск на сумму 1 млн. 700 тыс. 262 долларов основного долга и 1 млн. 345 тыс. 792 доллара штрафных санкций.

    Суд не удовлетворил иск. Недовольное решением суда ООО AzİnTelekom подало иск в Апелляционный суд.

    Дело рассмотрят в Бакинском апелляционном суде.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi