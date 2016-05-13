В Азербайджане микроавтобус попал в аварию, есть погибшие и раненые - ФОТО - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Стали известны имена 5 пассажиров микроавтобуса, попавшего в аварию в Астаринском районе.

Как сообщает Report, это Туран Асадли, Худаширин Асадли, Эльнара Гулиева, Назмия Алиева и Магеррам Алиев.



***11:11

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В пассажирском микроавтобусе, попавшем в аварию в Астаре, находились 15 человек.

Как сообщает Report, микроавтобус марки Ford с государственными номерными знаками 90 MJ 647, управляемый Алиевым Габилем Адиль оглы, и занимающийся пассажироперевозками по маршруту Лянкярань-Астара, столкнулся с грузовым автомобилем марки Shacman с государственными номерными знаками 90 JS 588, принадлежащим компании Ray construction. В результате ДТП 3 человека погибли, еще 7 человек были ранены.

***10:59

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Астаринском районе пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем марки "Shacman".

Как сообщает Report, инцидент произошел на магистрали Алят-Астара на территории села Чайоба Астаринского района.

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса, следовавшего из Астаринского района в город Лянкяран, с грузовым автомобилем, есть погибшие и раненые.

Раненые госпитализированы в Лянкяранскую районную центральную больницу.