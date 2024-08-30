В Азербайджане мать пыталась передать психотропные вещества своему сыну в тюрьме

Сотрудники Пенитенциарной службы Министерства юстиции предотвратили попытку проноса психотропных веществ в исправительное учреждение №2.

Сотрудники Пенитенциарной службы Министерства юстиции предотвратили попытку проноса психотропных веществ в исправительное учреждение №2.

Об этом Report сообщили в Пенитенциарной службе.

Сообщается, что при досмотре женщины, пришедшей на свидание со своим сыном, осужденным Азаевым Орханом Акиф оглу, были обнаружены различные виды психотропных веществ общим весом 2,290 г.

По факту проводится расследование.

В службе напомнили, что попытка пронести запрещенные предметы или вещества лицам, содержащимся в исправительных учреждениях или следственных изоляторах, влечет за собой уголовную ответственность.