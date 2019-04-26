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В Азербайджане мать четырех детей покончила с собой

В Азербайджане мать четырех детей покончила с собой

В Барде мать четырех детей покончила с собой. 

Как сообщает карабахский центр Report, инцидент произошел в селе Сейидюсифли. 

Арабова Шараите Дадаш гызы 1973 г.р. выпила уксусную кислоту. 

По словам местных жителей, Ш.Арабова ранее жила в Баку. Выйдя замуж за жителя Агдаринского района, она проживала в селе Сейидюсифли. Супруг женщины болел, что и вызвало у нее психологический стресс. По этой причине 46-летняя женщина решилась на суицид. Несмотря на усилия врачей, доставленную в одну бакинских больниц Ш.Арабову спасти не удалось.   

По факту ведется расследование. 

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