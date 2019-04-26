В Азербайджане мать четырех детей покончила с собой

В Барде мать четырех детей покончила с собой.

Как сообщает карабахский центр Report, инцидент произошел в селе Сейидюсифли.

Арабова Шараите Дадаш гызы 1973 г.р. выпила уксусную кислоту.

По словам местных жителей, Ш.Арабова ранее жила в Баку. Выйдя замуж за жителя Агдаринского района, она проживала в селе Сейидюсифли. Супруг женщины болел, что и вызвало у нее психологический стресс. По этой причине 46-летняя женщина решилась на суицид. Несмотря на усилия врачей, доставленную в одну бакинских больниц Ш.Арабову спасти не удалось.

По факту ведется расследование.