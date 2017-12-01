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    В Азербайджане мачеха насмерть забила 17-летнего подростка

    По факту продолжается расследование

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно, что погибший в октябре 17-летний подросток был убит мачехой.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Хил Гусарского района.

    Сообщается, что во время расследования в районной прокуратуре смерти в октябре этого года в селе Хил Дашдемирова Насреддина Радик оглу 2000 г.р. стало известно, что до этого он был избит мачехой Реной. Его смерть была установлена в Гусарской районной центральной больнице, куда он был доставлен с травмами.

    По факту продолжается расследование.

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