В Азербайджане мачеха насмерть забила 17-летнего подростка

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно, что погибший в октябре 17-летний подросток был убит мачехой.

Как сообщает Report, инцидент произошел в селе Хил Гусарского района.

Сообщается, что во время расследования в районной прокуратуре смерти в октябре этого года в селе Хил Дашдемирова Насреддина Радик оглу 2000 г.р. стало известно, что до этого он был избит мачехой Реной. Его смерть была установлена в Гусарской районной центральной больнице, куда он был доставлен с травмами.

По факту продолжается расследование.