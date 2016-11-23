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    В Азербайджане "Лучший учитель года" покончила с собой, оставив записку - ФОТО

    Ее тело нашли ученики

    ***16:31

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе 66-летняя учительница покончила с собой, повесившись у себя дома. 

    Как сообщает Report, случай произошел в поселке Хырдалан, в жилом массиве Гушчулуг. 

    Согласно информации, Мирзоева Азельма Хамис гызы 1950 года рождения повесилась у себя дома. 

    По данным, тело Мирзоевой нашли ее ученики, с которыми она занималась дома. 

    В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции на столе в гостиной была найдена записка со словами "В моей смерти никого не вините".

    Отметим, что А.Мирзоева на протяжении 39 лет проработала учительницей английского языка в средней школе №297. Ее муж умер 15 лет назад, детей у нее нет. 

    По информации из школы №297, А.Мирзоева вышла на пенсию в 2015 году. В 2002 году она была удостоена диплома 2-й степени "Лучший учитель года". 

    По факту начато расследование. Выясняются причины самоубийства. 

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