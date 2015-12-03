В Азербайджане лошадь убила школьника

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В Уджарском районе в результате несчастного случая погиб школьник.

Как сообщает Report, случай произошел на территории села Шахлыг. Житель села Т.А. (имя условное) сел на коня. Однако, упав с нее, он зацепился за седло, так как не умел ездить верхом. Лошадь проволокла ребенка несколько километров, ударяя его по деревьям и металлическим трубам, в результате чего он скончался.

Отметим, что погибший ребенок учился в 6-м классе.

По факту возбуждено уголовное дело в Уджарской районной прокуратуре, ведется следствие.