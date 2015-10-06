В Азербайджане компания добилась отмены решения министерства относительно штрафа

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ ООО İrşad-İ.R (İrşad-Telecom) подало в суд на Госслужбу по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности.

Как сообщает Report, компания попросила суд отменить решение службы относительно административного штрафа.

Бакинский административно-экономический суд №1 удовлетворил иск.

Государственная служба подала апелляционную жалобу на решение суда. Жалоба будет рассмотрена в Апелляционном суде.