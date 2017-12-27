В Азербайджане к поиску альпинистов привлечен вертолет

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о пропаже азербайджанских альпинистов.

Как передает Report, в сообщении говорится, что согласно поступившей 26 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях информации, 3 члена клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", отправившиеся 23 декабря 2017 года в поход из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага, не вернулись обратно, связь с ними прервана. Информация была перенаправлена в соответствующие структуры. К поискам с участием вертолета приступила авиационная группа МЧС. О ходе поиска будет дана дополнительная информация.