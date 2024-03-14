О нас

В Азербайджане к ответственности за оборот наркотиков привлечены 37 граждан Ирана в 2023 году

В Азербайджане к ответственности за оборот наркотиков привлечены 37 граждан Ирана в 2023 году
Происшествия
14 марта 2024 г. 15:56
В Азербайджане к ответственности за оборот наркотиков привлечены 37 граждан Ирана в 2023 году

Среди иностранцев, задержанных в Азербайджане в прошлом году по уголовным делам, связанным с оборотом наркотических средств, преобладают граждане Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за 2023 год.

В прошлом году по обвинениям в совершении преступлений, связанных с оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлечены 100 иностранных граждан, из которых 37 - граждане Ирана, 32 - Турции, 13 - России и 12 - Грузии.

У задержанных иностранцев в общей сложности изъято 1 тонна 408 кг наркотических средств.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik əsasən İrandan gətirilib - HESABAT

Самое важное

Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
Глава государства: Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность
13 марта 2024 г. 21:31
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
Президент Азербайджана принял Бинали Йылдырыма
13 марта 2024 г. 21:01
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана
13 марта 2024 г. 20:33
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
Глава государства: Азербайджан реализует важные проекты в области зеленого перехода
13 марта 2024 г. 20:22
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
Воспитавшие оставшегося без родителей ребенка женщины смогут досрочно выйти на пенсию
13 марта 2024 г. 16:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
Президент Ильхам Алиев поздравил Папу Римского
13 марта 2024 г. 11:07
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
Президент: Транскаспийский транспортный маршрут сегодня полностью раскрывает свой потенциал
11 марта 2024 г. 19:46
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона
10 марта 2024 г. 11:09
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
Касым-Жомарт Токаев: Результаты голосования подтвердили, что лидера Азербайджана поддерживает народ
10 марта 2024 г. 10:44
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi