В Азербайджане к ответственности за оборот наркотиков привлечены 37 граждан Ирана в 2023 году

Среди иностранцев, задержанных в Азербайджане в прошлом году по уголовным делам, связанным с оборотом наркотических средств, преобладают граждане Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за 2023 год.

В прошлом году по обвинениям в совершении преступлений, связанных с оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлечены 100 иностранных граждан, из которых 37 - граждане Ирана, 32 - Турции, 13 - России и 12 - Грузии.

У задержанных иностранцев в общей сложности изъято 1 тонна 408 кг наркотических средств.