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В Азербайджане изъяты наркотики на сумму более 87 млн манатов

В Азербайджане изъяты наркотики на сумму более 87 млн манатов В течение первых пяти месяцев текущего года из незаконного оборота в Азербайджане изъято 3 тонны 313 кг 859,7 г наркотических и психотропных веществ общей стоимостью 87 млн 551 тыс. манатов.
Происшествия
19 июня 2025 г. 16:18
В Азербайджане изъяты наркотики на сумму более 87 млн манатов

В течение первых пяти месяцев текущего года из незаконного оборота в Азербайджане изъято 3 тонны 313 кг 859,7 г наркотических и психотропных веществ общей стоимостью 87 млн 551 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом проинформировали в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

По данным ведомства, был выявлен 101 факт контрабандного ввоза наркотиков и психотропных веществ в страну. В рамках этих дел из незаконного оборота изъято 1 тонна 196 кг 338 г наркотиков, 5183 таблетки метадона и 13 194 таблетки сильнодействующих препаратов.

Кроме того, установлено, что 110 выявленных преступлений были совершены группами лиц. По этим фактам изъята 1 тонна 062 кг 775,163 г запрещенных веществ.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 87, 5 milyon manatlıq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

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