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    В Азербайджане избрана мера пресечения в виде ареста в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве

    Не согласившись с решением, женщина подала апелляционную жалобу

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде избрана мера пресечения в виде ареста в отношении учредительницы ООО Topstap LTD Матанат Гасановой, обвиняемой в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, в отношении руководителя ООО суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 

    Не согласившись с решением, М.Гасанова подала апелляционную жалобу. Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде. 

    Отметим, что по информации пресс-службы министерства внутренних дел от 11 апреля, задержана женщина, причинившая гражданам в Баку ущерб в крупном размере. Согласно информации, учредительница ООО Topstap LTD Матанат Гасанова с ноября прошлого года до марта этого года путем мошенничества получила у граждан крупную сумму денег, пообещав им устроить этих людей на работу в учебный центр при вышеуказанном обществе. 

    По факту в Главном следственном управлении МВД возбуждено уголовное по соответствующим статьям УК, М.Гасанова была задержана в качестве подозреваемой. В настоящее время следствие по делу продолжается.

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