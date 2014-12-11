​В Азербайджане избит глава районной Исполнительной власти

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Гяндже между полицейскими и гражданами произошел инцидент. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, 10 декабря в 11:30 в Гяндже на территории под названием Автозавод в знак протеста сносу сотрудниками Низаминской районной Исполнительной власти (ИВ) незаконных построек, проживающие в указанном поселке 50-60 жителей из Кяльбаджарского района попытались перекрыть автодорогу Гянджа-Гейгель.

При попытке пресечь действия граждан пострадали 5 сотрудников Главного управления полиции города Гянджа и находящиеся там глава районной ИВ и его заместитель. Во время инцидента были также разбиты стекла двух принадлежащих Главному городскому управлению полиции автомобилей. Пострадавшие доставлены в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние двух из них расценивается как удовлетворительное. Остальные пострадавшие были выписаны после оказания им первой медицинской помощи. По данному факту Гянджинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.