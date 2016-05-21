В Азербайджане у отсидевшего 20 лет в тюрьме изъяты оружие и наркотики - ФОТО

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ У жителя Зардабского района изъято огнестрельное оружие и наркотические средства.

Как сообщает Report, в отделение полиции поступила информация о жителе села Бурунлу, неоднократно судимом 46-летнем Эльшане Гадимове. Была немедленно создана оперативно-следственная группа. В ходе досмотра управляемого им автомобиля в багажнике под запасным колесом было обнаружено и изъято 459,26 гр высушенной марихуаны, завернутой в целлофановый мешок. Был произведен обыск квартиры и двора Э.Гадимова, Во время осмотра легкового автомобиля во дворе дома были обнаружены и изъяты один автомат и один магазин.

Отметим, что Э.Гадимов в целом находился в местах лишения свободы около 20 лет.

По факту возбуждено уголовное дело в отделении полиции Зардабского района, расследование продолжается.