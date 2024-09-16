В Азербайджане с начала года из оборота изъято более пяти тонн наркотиков

В Азербайджане с начала года из оборота изъято более пяти тонн наркотиков

В Азербайджане в январе-августе этого года из незаконного оборота изъято более пяти тонн наркотиков.

https://static.report.az/photo/ac7b3d06-672f-3093-8273-a66878e8f0fa.jpg https://static.report.az/photo/ac7b3d06-672f-3093-8273-a66878e8f0fa.jpg

В Азербайджане в январе-августе этого года из незаконного оборота изъято более пяти тонн наркотиков. Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств. В частности из оборота изъято 471 кг 204,959 гр. героина, 4 тонны 178 кг 838,75 гр. марихуаны, 127 кг 993,641 гр. опиума, 30 кг 959,401 гр. гашиша, 164 кг 202,097 гр. психотропных веществ, 119 кг 669,9 гр. других видов наркотических средств. Также в отчетный период было изъято 14768 таблеток метадона, 12621 куст конопли, 44 гр. и 240 других сильнодействующих веществ. За восемь месяцев этого года в связи с преступлениями, связанными с оборотом наркотических веществ, к уголовной ответственности привлечены 5040 человек, один из которых несовершеннолетний. Подпишитесь на наш Telegram канал