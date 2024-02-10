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В Азербайджане из незаконного оборота изъято 33 кг наркотиков

В Азербайджане из незаконного оборота изъято 33 кг наркотиков Сотрудниками полиции Астаринского района предотвращен незаконный оборот 33 кг наркотических средств, психотропных веществ и таблеток, ввезенных контрабандой из Ирана.
Происшествия
10 февраля 2024 г. 09:55
В Азербайджане из незаконного оборота изъято 33 кг наркотиков

Сотрудниками полиции Астаринского района предотвращен незаконный оборот 33 кг наркотических средств, психотропных веществ и таблеток, ввезенных контрабандой из Ирана.

Как сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий на территории поселка Арчиван задержан житель города Баку, ранее судимый Агиль Ширалиев, находящийся в розыске по статьям о незаконном сбыте наркотиков и контрабанде.

Из багажника автомобиля марки Chevrolet Nexia, в котором находился Ширалиев, в двух пакетах было обнаружено и изъято в общей сложности 15 кг героина, 16 кг марихуаны, 2 кг метамфетамина и 1 000 упаковок таблеток метадона. Установлено, что задержанный ввез наркотики контрабандным путем из Ирана. Решением суда в отношении Ширалиева избрана мера пресечения в виде ареста, следственные мероприятия продолжаются.

Кроме того, в результате оперативных мероприятий за последний месяц в Астаринском районе было обнаружено и изъято 11 единиц незаконно хранящихся охотничьих ружей.

По фактам в Астаринском РОП проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖlkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə daxil olmuş 33 kiloqram narkotik vasitə ələ keçirilib

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