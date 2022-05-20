В Азербайджане из незаконного оборота изъято 2,5 тонны наркотиков

В этом году в Азербайджане из незаконного оборота изъято 2 тонны 492 кг наркотиков.

В этом году в Азербайджане из незаконного оборота изъято 2 тонны 492 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

20 мая 2022 года в Кабинете министров состоялась очередная встреча с участием заместителя премьер-министра Азербайджана, председателя Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Али Ахмедова с целью обсуждения мер, осуществляемых средствами массовой информации в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией.

Председатель комиссии сообщил, что в январе-апреле 2022 года правоохранительными органами страны по 3 961 уголовному делу было изъято более 2 тонн 492 кг различных наркотиков и психотропных веществ. В результате расследования уголовных дел, возбужденных в связи с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, к уголовной ответственности привлечено 2 353 человека, 36 из них - иностранцы, а общая стоимость конфискованных за отчетный период наркотиков составила 78 млн манатов.