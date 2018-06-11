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    В Азербайджане из незаконного оборота изъяты около 22 кг наркотиков

    © Report

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане из незаконного оборота изъяты около 22 кг наркотиков. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, сотрудники органов внутренних дел страны продолжают успешные мероприятия, направленные на борьбу с преступностью, выявление незаконного оборота наркотиков и выращенных культивационным путем растений наркотического свойства. 

    В результате осуществленных 9 и 10 июня оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято в общей сложности около 22 кг различных наркотических средств. 

    Отметим, что за последние 2 дня органами внутренних дел установлено 13 фактов, связанных с наркотиками. 

    Мероприятия в данном направлении продолжаются.  

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