В одной из мечетей Азербайджана у мужчины из кармана украли 3500 манатов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ограбили мужчину, совершавшего намаз в мечети.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент зарегистрирован в мечети Джума в городе Хырдалан.

Из кармана куртки совершавшего намаз в этой мечети Мамедова Ильхама Джамиль было украдено 3500 манатов.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был задержан житель Агдамского района Керимов Яшар Аршад оглу (1955 г.р.), подозреваемый в совершении кражи. Задержанный признался в содеянном. Выяснилось, что Я.Керимов пришел в мечеть для совершения намаза. Он украл деньги из-за долгов.

По факту начато расследование.