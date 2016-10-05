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    В одной из мечетей Азербайджана у мужчины из кармана украли 3500 манатов

    Задержанный признался в содеянном

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ограбили мужчину, совершавшего намаз в мечети.

    Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент зарегистрирован в мечети Джума в городе Хырдалан. 

    Из кармана куртки совершавшего намаз в этой мечети Мамедова Ильхама Джамиль было украдено 3500 манатов. 

    В ходе операции, проведенной сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был задержан житель Агдамского района Керимов Яшар Аршад оглу (1955 г.р.), подозреваемый в совершении кражи. Задержанный признался в содеянном. Выяснилось, что Я.Керимов пришел в мечеть для совершения намаза. Он украл деньги из-за долгов. 

    По факту начато расследование. 

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