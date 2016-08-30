В Азербайджане из государственного заповедника украден исторический экспонат

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе совершена кража.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" министерства культуры и туризма Азербайджана.

Из входящего в состав данного заповедника святилища "Али даши" был украден исторический экспонат.

По факту Абшеронским РУП ведется расследование.

Напомним, что согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики от 2 мая 2007 года, территория "Янардаг" объявлена государственным историко-культурном и природным заповедником. Площадь заповедника составляет 64,55 га. Сюда входят - территория под названием "Гурд ювасы", два кладбища, которым по 1 000 лет, древняя мечеть, родник "Готур су", "Али даши", "Кардаши", "Гырмеки вадиси" и "Янардаг".