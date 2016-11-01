В Азербайджане истек срок прохождения некоторыми автомобилями техосмотра - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня истек срок прохождения некоторыми автомобилями в Азербайджане техосмотра.

Об этом Report сообщил начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, водители, не успевшие своевременно произвести техосмотр транспортного средства, будут оштрафованы: "За вождение транспортного средства без техосмотра физических лиц ждет штраф в размере 50 манатов, должностных лиц - 100 манатов, юридических лиц - 300 манатов.

Отметим, что при техосмотре владельцы транспортных средств должны предъявить нижеследующие документы:

1. водительское удостоверение;

2. регистрационное удостоверение транспортного средства (в случае, если транспортное средство оформлено на другое имя нужно предъявить доверенность или же арендный контракт);

3. документ об уплате госпошлины;

4. страховое удостоверение, подтверждающее факт заключения владельцем транспортного средства в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики контракта обязательного страхования гражданской ответственности.