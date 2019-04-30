Состоялись похороны членов двух семей, погибших в автоаварии в Гёйгёле

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Состоялись похороны членов и родственников двух семей, погибших в результате ДТП в Гейгельском районе.

Как сообщает западный центр Report, члены одной семьи преданы земле в городе Гянджа, а другой - на кладбище в селе Моллахасанлы Дашкесанского района.

*** 12:23

Проходят похороны лиц, погибших в ДТП в Гёйгёльском районе Азербайджана.

Как сообщает западный центр Report, жертв аварии, которая произошла на отрезке автомобильной дороги Гянджа-Дашкесан, пролегающей через село Ени Гызылджа Гёйгёльского района, предают земле на кладбище "Сабискарлыг" в городе Гянджа.

Отметим, что 29 апреля в Гёйгёле столкнулись автомобили марок ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. В результате аварии погибли члены двух семей (жители Дашкесанского района) и их близкие родственники. В общей сложности, число погибших достигло 8 человек, 1 - ранен.

Это находившиеся в момент ДТП в автомобиле марки ВАЗ-2107 жители Дашкесанского района Эльданиз Герай оглу Гасанов 1995 г.р., Рубаб Эльдениз гызы Гасанова 2018 г.р., Фирангиз Демир гызы Оруджева 1934 г.р. и Нахида Газанфар гызы Оруджева 1958 г.р., а также Аслан Абульфат оглу Джамалов 1986 г.р., Гамид Самед оглу Байрамов 1949 г.р., Севиндж Мехман гызы Джамалова 1995 г.р. и Гусейн Аслан оглу Джамалов 2016 г.р.

Кроме того, в результате ДТП пострадала жительница Гянджи Ругийя Рамиз гызы Гасанова 1991 г.р.