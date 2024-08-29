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В Азербайджане грузовик упал с моста на рельсы, погибли двое

В Азербайджане грузовик упал с моста на рельсы, погибли двое На дороге Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
29 августа 2024 г. 09:47
В Азербайджане грузовик упал с моста на рельсы, погибли двое

На дороге Баку-Губа произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Об этом Report сообщили в Губинской региональной группе МВД.

По информации, сегодня утром на участке автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с РФ, проходящем по территории Шабранского района, водитель грузового автомобиля марки DAF потерял управление, в результате чего автомобиль съехал с моста. Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

На месте аварии возник пожар, сгорела кабинка автомобиля.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги (АЖД), водитель грузовика, двигавшегося по направлению Гызылбурун – Гильгильчай, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с моста на железнодорожные рельсы и загорелось.

На место немедленно была привлечена пожарная бригада МЧС, пожар был потушен в короткие сроки.

По предварительным данным, контактная сеть железнодорожной линии серьезно повреждена, движение поездов в данном направлении временно прекращено.

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