В Азербайджане граждане продолжают массово сдавать незарегистрированное оружие

В ряде районов Азербайджана граждане сдали в полицию незаконно хранившееся огнестрельное оружие.

В ряде районов Азербайджана граждане сдали полиции незаконно хранившееся огнестрельное оружие.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе, в результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Шамахинского районного отдела полиции, местные жители добровольно сдали семь единиц огнестрельного оружия.

В рамках операции, проведенной сотрудниками Гёйчайского РОП, у одного человека было изъято ружье без соответствующих документов, а один житель района добровольно сдал незаконно хранимое огнестрельное оружие.

Кроме того, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Агдашского районного отдела полиции, были выявлены два жителя района, которые нарушили правила хранения гражданского оружия, в связи с чем были привлечены к административной ответственности.

В региональной группе пресс-службы МВД добавили, что профилактические мероприятия с целью выявления и изъятия незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его добровольной сдачи и предотвращения случаев незаконной охоты будут продолжены.