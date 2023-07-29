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В Азербайджане главы муниципалитетов оштрафованы за сжигание отходов

В Азербайджане главы муниципалитетов оштрафованы за сжигание отходов В Азербайджане несколько председателей муниципалитетов и владельцев объектов оштрафованы за складирования и сжигание отходов.
Происшествия
29 июля 2023 г. 16:39
В Азербайджане главы муниципалитетов оштрафованы за сжигание отходов

В Азербайджане несколько председателей муниципалитетов и владельцев объектов оштрафованы за складирования и сжигание отходов.

Как сообщает Report, в ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности на объектах общественного питания под названием "101", действующих на территории села Сеидляр Самухского района, в поселке Балыгчылар Лянкяранского района, в селе Тоганалы Гейгельского района, на объектах общественного питания, действующих на побережье Каспийского моря в поселке Нариманабад Лянкяранского района и в маркете Oba в селе Хындырыстан Агдамского района, установлены факты складирования или сжигания бытовых отходов.

Официальный представитель Госслужбы Бахруз Магомедов сообщил, что в отношении глав муниципалитетов сел Сеидляр и Балыгчылар, а также владельцев указанных объектов составлены акты и протоколы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTullantıların yandırılmasına görə bir neçə bələdiyyə sədri cərimələnib

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