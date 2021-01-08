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В Азербайджане еще на 6 больных COVID-19 заведены уголовные дела

В Азербайджане еще на 6 больных COVID-19 заведены уголовные дела Сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 7 коронавирусных больных
Происшествия
8 января 2021 г. 11:13
В Азербайджане еще на 6 больных COVID-19 заведены уголовные дела
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Продолжаются профилактические мероприятия в связи с особым карантинным режимом, введенным в Азербайджане в целях предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции в стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

7 января сотрудниками органов внутренних дел в общественных местах были задержаны 7 коронавирусных больных, проходивших лечение в домашних условиях. Все задержанные были возвращены домой.

В отношении 6 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Daha 6 COVID-19 xəstəsinə cinayət işi başlanıldı

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