В Азербайджане экс-заместитель главы ИВ арестована в зале суда

Экс-заместитель главы Исполнительной власти Нефтчалинского района по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Гюльтекин Садыгова арестована в зале суда.

Экс-заместитель главы Исполнительной власти Нефтчалинского района по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Гюльтекин Садыгова арестована в зале суда.

Как передает Report, на процессе, прошедшем в административном здании Сабунчинского районного суда под председательством судьи Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Низами Гулиева, Гюльтекин Садыгова была приговорена в 6 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Отметим, что сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда завершился судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаила Велиева, первого заместителя главы Исполнительной власти Вургуна Акперова, экс-заместителя главы ИВ по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Гюльтекин Садыговой заведующего отделом архитектуры и строительства Вугара Нагиева, заведующего районным отделом образования Аждара Керимова, заведующего отделом по территориальному управлению и работе с местными органами самоуправления Анара Джафарова, главврача Центральной районной больницы Тельмана Захидова.