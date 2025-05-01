В Азербайджане двум адвокатам объявлен выговор, шестерым - предупреждение

В Азербайджане двум адвокатам объявлен выговор, шестерым - предупреждение

На заседании президиума Коллегии адвокатов Азербайджана, состоявшемся 30 апреля, за дисциплинарные нарушения двум адвокатам был объявлен выговор, еще шестерым вынесено предупреждение.

Как сообщает Report, в ходе заседания также рассмотрены кадровые и организационные вопросы, включая переход отдельных адвокатов в другие коллегии и приостановление деятельности в связи с принятием на госслужбу.

Кроме того, одобрено создание нового адвокатского бюро Fairness.

Глава Коллегии Анар Багиров положительно оценил недавнее увеличение размера оплаты юридической помощи, предоставляемой адвокатами за счет государства, и отметил значительный рост числа адвокатов в стране за последние годы.