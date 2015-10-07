​В Азербайджане двух возвращавшихся домой школьников сбила машина - ФОТО

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Барде произошло ДТП - автомобилем были сбиты два школьника. Как сообщает Report, происшествие произошло в селе Отузикилер.

Согласно информации, 7-летнюю Дадашзаде Гюльшан Джаббар кызы и 8-летнего Гулиева Рашада Расим оглы, которые возвращались из школы домой, сбил автомобиль марки "ВАЗ-2107".

Пострадавшие с тяжелыми телесными повреждениями были госпитализированы в Бардинскую районную центральную больницу. Как сообщили Report в травматологическом отделении больницы, их состояние оценивается как тяжелое.