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    ​В Азербайджане двух возвращавшихся домой школьников сбила машина - ФОТО

    Как сообщили в больнице, их состояние тяжелое

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Барде произошло ДТП - автомобилем были сбиты два школьника. Как сообщает Report, происшествие произошло в селе Отузикилер. 

    Согласно информации, 7-летнюю Дадашзаде Гюльшан Джаббар кызы и 8-летнего Гулиева Рашада Расим оглы, которые возвращались из школы домой, сбил автомобиль марки "ВАЗ-2107". 

    Пострадавшие с тяжелыми телесными повреждениями были госпитализированы в Бардинскую районную центральную больницу. Как сообщили Report в травматологическом отделении больницы, их состояние оценивается как тяжелое.

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