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В Азербайджане двое мужчин совершили самоубийство

В Азербайджане двое мужчин совершили самоубийство В Шамахинском районе 64-летний мужчина совершил суицид.
Происшествия
30 октября 2023 г. 09:37
В Азербайджане двое мужчин совершили самоубийство

В Шамахинском районе 64-летний мужчина совершил суицид.

Как сообщает Report, житель села Чухурюрд Алван Тахмазов (1959 г.р.), страдавщий от тяжелой продолжительной болезни, покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве во дворе собственного дома.

По данному факту в прокуратуре Шамахинского района проводится расследование.

Еще один факт суицида зафиксирован в городе Хырдалан Абшеронского района. Фарид Керимов (1990 г.р.) покончил жизнь самоубийством, повесившись в беседке в парке.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Xırdalanda 33, Şamaxıda 64 yaşlı kişi intihar edib

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