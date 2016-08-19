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    В Азербайджане двое детей погибли в результате несчастного случая

    По обеим фактам ведется расследование

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане двое детей погибли в результате несчастного случая.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

    Отмечается, что в шемкирском селе Чинарлы 4-летняя Фидан Мамедова утонула, упав в канал. Тело девочки извлекли из воды.

    Другой несчастный случай произошел в Губе. 11 августа в губинском селе Икинджи Нугеди на 2-летнего Эльнура Алиева вылилась горячая вода. Помещенный в больницу мальчик 18 августа скончался.

    По обеим фактам ведется расследование.  

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