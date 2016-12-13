В Азербайджане две семьи попали в аварию, 7 человек пострадали

Шамкир. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, в аварию попали две семьи, в результате пострадали 7 человек.

Согласно информации, автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем Шамкирского района Оруджем Велиевым (1962 г.р.), столкнулся со встречным автомобилем марки "ВАЗ-2105", управляемым жителем села Татарлы района Байрамовым Халигом Исмаил оглу (1989 г.р.).

В результате водитель "ВАЗ-2106" и его жена Велиева Саадат Зияд гызы (1971 г.р.), водитель автомобиля "ВАЗ-2105", его брат Байрамов Халис Исмаил оглу (1994 г.р.), родители Исмаил и Шафига Байрамовы, и еще один пассажир получили различные телесные повреждения. Раненые госпитализированы в Шамкирскую районную центральную больницу.

Как сообщили в больнице, состояние С.Велиевой и Х.Байрамова оценивается как тяжелое.

Отметим, что водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" О.Велиев является военнослужащим.

По факту в Шамкирском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по ст. 263.1 УК, расследование продолжается.